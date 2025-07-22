ديوان المحاسبة يبحث الأداء المالي لـ«جهاز الطب العسكري» وملف علاج منتسبي الجيش

ناقشت الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي بديوان المحاسبة الأداء المالي لجهاز الطب العسكري، خلال اجتماع ترأسه مدير الإدارة العامة إدريس عطاف، بحضور مدير إدارة الرقابة على قطاعات العدل والأمن والدفاع، وعدد من مسؤولي الجهاز.

وتناول الاجتماع نتائج الفحص والمراجعة لحسابات الجهاز عن سنة 2024، حيث تم عرض أبرز الملاحظات المسجلة بشأن الأداء المالي، وتقييم آليات إدارة الموارد والصرف، إلى جانب رصد الظواهر العامة التي تؤثر على كفاءة الأداء المالي والإداري.

كما خُصص جانب من النقاش لملف علاج منتسبي الجيش الليبي في الداخل والخارج، مع التركيز على مراجعة ودائع العلاج بالخارج ومدى التزامها بالتشريعات والإجراءات المعمول بها، وضمان العدالة في توزيع الموارد الصحية على العسكريين.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز التحديات التي تعيق عمل الجهاز، حيث شدد الحاضرون على أهمية وضع حلول عملية لتعزيز الانضباط المالي، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات طبية لائقة ومنتظمة لأفراد المؤسسة العسكرية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود ديوان المحاسبة لتعزيز الرقابة المالية والارتقاء بكفاءة المؤسسات السيادية، بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد وتحسين الخدمات المقدّمة للعسكريين.