ديوان المحاسبة يبحث التعاون مع بريطانيا لتطوير العمل الرقابي

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الأحد، بمقر الديوان في طرابلس، القائمة بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا كاثرين وايلد، والوفد المرافق لها، بحضور بعض الإدارات المختصة بالديوان.

وتناول اللقاء العديد من الملفات الهامة في إطار سعي الديوان لتحقيق رقابة فعالة على المال العام، ومن بينها العقد الموقع مع مكتب المحاسبة الدولي الإنجليزي “RSM” لمراجعة بعض الاستثمارات الليبية بالمملكة المتحدة، والتحضير لتعاقد مع ذات المكتب لمراجعة بعض الملفات بقطاع النفط، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك.

وتطرق اللقاء أيضا إلى مناقشة ديون بعض المؤسسات الإنجليزية الصحية وغيرها على الدولة الليبية، وإجراءات السداد ودور الديوان في متابعة هذا الملف.

وأكد رئيس الديوان على أهمية التعاون الدولي في تطوير العمل الرقابي بما يتماشى مع المعايير الدولية، والذي يضمن تحقيق الشفافية والمساءلة؛ الأمر الذي يدفع إلى المحافظة على المال العام بمشاركة أصحاب المصلحة.

من جهتها قالت وايلد في تغريدة عبر حسابه على تويتر عقب اللقاء، إن الشفافية في الأموال العامة ضرورية لضمان استخدام موارد ليبيا لصالح جميع الليبيين، وفق قولها.

Good to meet with the Libyan Audit Bureau today. Transparency of public funds is essential to ensuring Libya’s resources are used for the benefit of all Libyans. pic.twitter.com/ktYPMHCnhH

— Katherine Wilde (@wilde_katherine) March 5, 2023