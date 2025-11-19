«ديوان المحاسبة» يبحث تحسين إدارة الإيرادات وتعزيز الشفافية

عقد اجتماع بديوان المحاسبة جمع رئيس الديوان، خالد شكشك، برئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة، بشير أبو العيد قنيجيوه، بحضور مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، إدريس عطاف.

وتم خلال الاجتماع متابعة أداء المصلحة في إدارة الإيرادات العامة، ومراجعة آليات التحصيل والإجراءات المالية المعتمدة، إضافة إلى مناقشة تقرير ملاحظات الديوان بهدف رفع كفاءة العمل وضمان الاستخدام الأمثل للمال العام.

كما استعرض المجتمعون جهود حصر وتوثيق أملاك الدولة داخل البلاد وخارجها، وتطوير آليات التحصيل لضمان دقة البيانات المالية، بالإضافة إلى بحث العراقيل التي تواجه المصلحة واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود ديوان المحاسبة لتعزيز الشفافية وضمان كفاءة إدارة الموارد المالية والأصول العامة.