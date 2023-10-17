ديوان المحاسبة يبحث تسهيل عملية التواصل مع النيابة العامة

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، ووكيل الديوان علاء الدين المسلاتي، اجتماعا بمقر الديوان في طرابلس، مع النائب العام المستشار الصديق الصور، بحضور أعضاء من النيابة العامة والديوان.

وأفاد الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتكامل بين المؤسسات الرقابية والقضائية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الملفات المهمة التي تناولتها تقارير الديوان في السابق باعتبارها محل متابعة وتحقيق من قبل مكتب النائب العام.

كما تم خلال الاجتماع بحث السبل الممكنة لتسهيل عملية التواصل بين أعضاء الديوان والنيابة العامة وإمكانية الاستفادة القصوى من تقرير الديوان في تعزيز المحاسبة وإنفاذ القانون.

وأكد رئيس الديوان على أهمية التواصل في تعزيز المحاسبة وإنفاذ القانون مثمناً الدور الذي تقوم به النيابة العامة في تتويج نتائج أعمال أعضاء الديوان ما يُعد حافزاً لهم للقيام بالأعمال المُناطة بهم على أكمل وجه.

بدوره أشاد النائب العام بتقارير الديوان مؤكداً دورها الإيجابي في تفعيل مجريات التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة في قضايا الفساد والإضرار بالمال العام.