«ديوان المحاسبة» يبحث تطوير أداء الفروع في زليتن

في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الجهود بين فروع ديوان المحاسبة، عُقد الاجتماع الثاني العادي لمديري فروع الديوان بمدينة زليتن، بحضور رئيس ديوان المحاسبة، ومديري الإدارات والمكاتب والفروع.



وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المهمة المتعلقة بسير العمل في الفروع، أبرزها التحديات التي تواجه أداء الفروع، بما في ذلك الحاجة الماسة للكفاءات الوظيفية، وتطوير آليات التواصل الرقمي بين الإدارة العامة والفروع.

كما تم التركيز على ضرورة توفير المتطلبات اللازمة لمتابعة المشروعات التي تنفذ ضمن نطاق عمل الفروع.

وتطرق الحضور إلى إمكانية فتح فروع جديدة بعد صيانتها، مثل فروع بني وليد، زليتن، نالوت، ومصراتة، إضافة إلى إنشاء قسم مختص بمتابعة أصول الديوان على مستوى كافة الفروع، يتبع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمات.

كما قدم مكتب التفتيش والمتابعة عرضًا تناول أبرز الملاحظات حول أداء الفروع، وحلولًا مقترحة لمعالجة هذه التحديات.

وفي سياق آخر، استعرض مكتب التخطيط وإعداد التقارير نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية لعام 2024، بالإضافة إلى متابعة سير تنفيذ الخطة الرقابية لعام 2025.

كما ناقش الاجتماع جهود مكتب تقنية المعلومات في مشروع الربط التقني بين الإدارة العامة والفروع، واستعرض الاتفاقيات الموقعة مع الأجهزة العليا للرقابة المالية في تركيا وإسبانيا، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء الرقابي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي ديوان المحاسبة المستمر لتعزيز الكفاءة في الأداء الرقابي، وتحقيق التنسيق المؤسسي الفاعل لضمان تنفيذ أهدافه الرقابية بكل فعالية.