ديوان المحاسبة يبحث تعزيز «التعاون الرقابي» مع بريطانيا

التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا، بن، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة المؤسسية والتنسيق بين ديوان المحاسبة ونظيره البريطاني، مكتب المراجعة الوطني (NAO).

وتناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات وتطوير آليات الرقابة وفق المعايير الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتوسيع مجالات التعاون في التدريب وبناء القدرات الفنية.

وأكد اللقاء الدور المحوري لديوان المحاسبة في تعزيز الشفافية وحماية المال العام، وأشاد الجانب البريطاني بالجهود المبذولة في مجال الحوكمة الرشيدة، مؤكدًا استعداد المملكة المتحدة لدعم المبادرات المشتركة وتعزيز الشراكة بين المؤسستين الرقابيتين.