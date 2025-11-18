ديوان المحاسبة يبحث تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية بمجالات الحوكمة والرقابة

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى ليبيا جانغ جيهاك، في طرابلس، لبحث سبل تعزيز التعاون بين ديوان المحاسبة الليبي ومكتب المحاسبة الكوري.

وتمحور اللقاء حول الاستفادة من الخبرات الكورية في مجالات الحوكمة الرشيدة، الشفافية، النزاهة، ورفع الكفاءة المالية، إضافة إلى تطوير أدوات الرقابة والمساءلة بما يسهم في تحسين أداء المؤسسات العامة.

كما ناقش الطرفان ملف المشروعات الكورية في ليبيا وسبل دعم إعادة تفعيلها، خاصة المشروعات الحيوية المرتبطة بالتنمية وإعادة الإعمار.

وأكد رئيس الديوان أهمية بناء شراكات رقابية دولية رائدة لتعزيز النزاهة وتحسين جودة إدارة المال العام، فيما جدد السفير استعداد كوريا الجنوبية للتعاون وتبادل الخبرات مع ديوان المحاسبة.