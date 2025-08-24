ديوان المحاسبة يبحث تعزيز التعاون مع مكاتب المراجعة الخارجية

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اجتماعاً في مقر الديوان بالظهرة، ضم عدداً من ممثلي مكاتب المراجعة وبحضور الإدارات المختصة.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والارتقاء بجودة المراجعة المالية وتنظيم المهنة، وذلك في إطار القانون رقم (19) لسنة 2013 وتعديلاته.

كما جرى بحث آليات الاستعانة بمكاتب المراجعة الخارجية لتوسيع نطاق التغطية الرقابية وتجاوز التحديات التي تواجه عمليات المراجعة، إضافة إلى مناقشة الاحتياجات المرتبطة بمراجعة القوائم المالية لعدد من المصارف التجارية.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة توصيات، أبرزها تعزيز الشراكة مع المكاتب، وعقد ورش عمل دورية لتطوير المهنة وتأكيد أهميتها في ضمان الشفافية والانضباط المالي.