ديوان المحاسبة يبحث تعزيز التعاون مع مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة

عقد ديوان المحاسبة اجتماعًا مشتركًا مع فريق من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة (OIOS)، في إطار جهود تعزيز الشراكة المؤسسية مع الهيئات الدولية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

وترأس الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وحضر من جانب مكتب (OIOS) كل من إلين فينكي، مسؤولة التقييم، وجيايي هي، مسؤولة التقييم المساعدة.

وناقش الجانبان قضايا تتعلق بتقييم أداء بعثات وبرامج الأمم المتحدة في ليبيا، ودورها في دعم مسارات السلام والاستقرار وبناء المؤسسات، إلى جانب بحث مدى كفاءة تلك الجهود في تحقيق أهدافها، وأثرها في تطوير الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق بين ديوان المحاسبة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) في تنفيذ المشروعات والمبادرات المختلفة، بما يضمن عدم ازدواجية الصرف وتعظيم النفع العام، عبر مراقبة دقيقة وفعالة للإنفاق.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها الديوان مع شركائه المحليين والدوليين، في إطار تعزيز دوره الرقابي وضمان تكامل الجهود الساعية إلى تحقيق التنمية وترسيخ قيم النزاهة والحوكمة الرشيدة في ليبيا.