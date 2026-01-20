ديوان المحاسبة يبحث «جودة الأداء والخدمات» في مستشفى العيون

بحث رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع مدير عام مستشفى العيون، الدكتورة رانيا الخوجة، سير العمل بالمستشفى، بحضور مديري الإدارات المعنية بالديوان، وذلك في إطار متابعة أداء المؤسسات الصحية ومراقبة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تقديم الخدمات الصحية داخل المستشفى، إلى جانب استعراض المشروعات الجاري تنفيذها ومدى الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية والمالية.

كما تم استعراض أبرز الملاحظات المتعلقة بالخدمات والمشروعات المنفذة، مع التأكيد على ضرورة معالجة الملاحظات القائمة وتعزيز مستوى الكفاءة والشفافية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود ديوان المحاسبة في متابعة الأداء العام للجهات الخاضعة لرقابته، ودعمها للارتقاء بمستوى الخدمات وضمان حسن إدارة الموارد العامة.