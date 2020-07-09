ديوان المحاسبة يبحث خطة تسكين النازحين

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اجتماعاً بمقر الديوان في العاصمة طرابلس، بحضور بعض مديري الإدارات العامة بالديوان، مع لجنة تسكين النازحين المُشكلة من المجلس الرئاسي.

وتم اللجنة في عضويتها كل من وكيل وزارة المالية، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق، ومديري المشروعات والاستثمار بصندوق التضامن الاجتماعي.

وناقش الاجتماع مشروع الوحدات السكنية المؤقتة للنازحين وآليات التوزيع والتسكين والضمانات اللازمة للترحيل بعد انتهاء الغرض، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالديوان. وتضمن الاجتماع عرضا مرئيا يتضمن مراحل وضوابط تنفيذ المشروع وشرح بعض الجوانب الفنية وإجراءات التعاقد المتعلقة به. هذا وجرى تسجيل بعض الملاحظات التي حُدد لها اجتماع آخر لمناقشتها توطئة للبدء في إجراءات التعاقد بشأنها من قِبل الديوان.