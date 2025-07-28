نحو تطوير «زراعة الكبد والخلايا الجذعية».. ديوان المحاسبة يناقش خطط الهيئة الوطنية

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اجتماعًا مع رئيس الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا السيد احتيوش فرج احتيوش، وذلك لمناقشة أداء الهيئة واستعراض خططها المستقبلية في مجال زراعة الأعضاء والخلايا.

يأتي هذا اللقاء في إطار الدور الرقابي للديوان على المؤسسات العامة، لاسيما تلك التي تقدم خدمات صحية وإنسانية مباشرة للمواطنين.

تم خلال اللقاء تناول أبرز نشاطات الهيئة، والتحديات التي تواجهها، خصوصًا ما يتعلق بضرورة توفير مقر مناسب يواكب متطلبات العمل، إلى جانب الحاجة لتطوير البنية التحتية الفنية والإدارية بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين.

وشدد الاجتماع على أهمية تفعيل برنامج زراعة الكبد، والانطلاق في تطبيق عمليات زراعة الخلايا الجذعية، ما من شأنه تعزيز قدرات القطاع الصحي في تقديم علاجات متقدمة وحديثة.

كما تطرق اللقاء إلى الحملة الوطنية للتبرع بالأعضاء “هبة الحياة”، ودورها في نشر ثقافة التبرع، إضافة إلى مناقشة مقترح تنظيم احتفالية تكريمية للمتبرعين، دعمًا لهذه المبادرات الإنسانية النبيلة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة وضع مؤشرات أداء دقيقة لقياس فعالية الهيئة، واعتماد آلية واضحة لتقييم النتائج، بما يساهم في تحسين الأداء العام وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات الصحية المقدمة.