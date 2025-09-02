ديوان المحاسبة يبحث مع اتحاد العمال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

في إطار سعي ديوان المحاسبة لتعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة وتوسيع دائرة التعاون المؤسسي، عُقد صباح اليوم اجتماع مشترك بين لجنة التنمية المستدامة بديوان المحاسبة والاتحاد الوطني لعمال ليبيا، لمناقشة سُبل مساهمة الاتحاد في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 2030، المعني بـ”العمل اللائق والنمو الاقتصادي”.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من التحديات التي تواجه الاتحاد في هذا المجال، وتم الاتفاق على قيام الاتحاد الوطني بإعداد رؤية متكاملة حول دوره في تنفيذ هذا الهدف، وذلك بعد الاطلاع على مضامينه وغاياته.

ومن المقرر عرض هذه الرؤية على اللجنة المختصة بديوان المحاسبة، تمهيدًا للتنسيق مع لجنة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، باعتبارها جهة شريكة ذات علاقة مباشرة بالهدف الثامن.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود ديوان المحاسبة لتعزيز التكامل المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لأولويات الدولة الليبية.