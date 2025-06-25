ديوان المحاسبة يبحث مع السفارة الألمانية تعزيز الشفافية ودعم الأداء الرقابي

التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اليوم الأربعاء، بالنائب الختامي للسفير الألماني لدى ليبيا، سفين كروبسي، وذلك في إطار الزيارة الختامية لمهام الأخير الدبلوماسية في البلاد، كما شهد اللقاء تقديم كروبسي لرجل الأعمال الدبلوماسي القادم، دانيال شيمسكي، الذي سيباشر مهامه نائبًا للسفير الألماني في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

وجرى خلال اللقاء استعراض الدور الحيوي الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز النزاهة المالية ومكافحة الفساد، إلى جانب بحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الديوان والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وتركزت المباحثات على خطط التدريب والدعم الفني المقرر تنفيذها لرفع كفاءة الأداء الرقابي للديوان، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.

من جانبه، أعرب سفين كروبسي عن تقديره للدور الذي يلعبه ديوان المحاسبة في ترسيخ مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية الليبية، مؤكدًا حرص الحكومة الألمانية على مواصلة دعم أنشطة الديوان وتوسيع نطاق التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن مذكرة التفاهم بين ديوان المحاسبة ووكالة GIZ تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية للديوان عبر برامج تدريبية متخصصة وورش عمل تقنية، بما يسهم في تحسين أداء فرق الرقابة المالية وتطوير آليات التدقيق والمتابعة.