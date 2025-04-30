ديوان المحاسبة يبحث مع السفير الألماني تعزيز التعاون

استقبل رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، السفير الألماني لدى ليبيا، رالف جوزيف طراف، في لقاء خُصص لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتفعيل برامج الدعم الفني والمؤسسي.

وتناول اللقاء دور ديوان المحاسبة في تعزيز الشفافية والرقابة على المال العام، والتحديات التي يواجهها في ظل الأوضاع الراهنة، حيث عبّر السفير الألماني عن دعم بلاده للديوان كأحد ركائز الحوكمة الرشيدة في ليبيا.

كما تم التطرق إلى الاتفاقية المبرمة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، خاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات المؤسسية وبرامج التدريب المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الرقابية وتمكين الديوان من أداء مهامه وفقًا للمعايير الدولية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الانفتاح الدولي لديوان المحاسبة وتعزيز شراكاته مع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية المهتمة بالإصلاح المؤسسي ودعم المساءلة والشفافية في ليبيا.