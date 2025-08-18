ديوان المحاسبة يبحث مع المركزي والمصارف التجارية مراجعة القوائم المالية

عقد ديوان المحاسبة اجتماعًا برئاسة رئيس الديوان خالد شكشك، وبمشاركة ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي والمدراء العامين للمصارف التجارية ومديري إدارات المحاسبة بالمصارف، إلى جانب الإدارات المختصة بالديوان.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها مراجعة القوائم المالية للمصارف التجارية وتقييم جاهزيتها لتوفير البيانات المطلوبة لفرق المراجعة، إضافة إلى بحث آليات تعزيز الوصول إلى المنظومات المصرفية النشطة وغير النشطة وتطوير الربط الإلكتروني بما يدعم كفاءة العمليات الرقابية.

وأكد المشاركون على أهمية دور مصرف ليبيا المركزي في تسهيل عمل فرق الديوان من خلال تمكينها من النفاذ إلى البيانات والأنظمة وتعزيز ضوابط الحوكمة والرقابة التشغيلية داخل القطاع المصرفي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود ديوان المحاسبة لتعزيز الشفافية والنزاهة المالية بما يعزز الثقة في المصارف ويسهم في استقرار القطاع المصرفي الليبي.