ديوان المحاسبة يبحث مع المفوضية تعزيز الشفافية في العمل الانتخابي

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، في إطار متابعة الديوان لأداء المفوضية وحرصه على ترسيخ مبادئ الشفافية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الملاحظات التي أبداها الديوان حول بعض الجوانب المالية داخل المفوضية، واستعراض آليات تعزيز الحوكمة بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وضمان النزاهة في تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الدور الرقابي الذي يضطلع به ديوان المحاسبة، وسعيه إلى تعزيز المساءلة والشراكة المؤسسية مع مختلف الجهات العامة.