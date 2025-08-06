ديوان المحاسبة يبحث مع لجنة الرقابة سبل تنفيذ أهداف «التنمية المستدامة 2030»

عقد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اجتماعًا موسّعًا مع لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة 2030، ضمن جهود متابعة وتقييم أداء اللجنة وتعزيز الدور الرقابي للديوان في دعم تنفيذ الأجندة الأممية على المستوى الوطني.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أبرز أنشطتها المنفذة خلال الفترة الماضية، وقدمت عرضين توعويين؛ تناول الأول تطور مفهوم التنمية المستدامة، فيما ركّز الثاني على تأثير التغير المناخي على الحياة العامة، كما تم تقديم تقرير تقييم التقرير الطوعي الوطني لعام 2024 الذي أعدّته الحكومة الليبية.

وتناول الاجتماع كذلك تقريري نشاط اللجنة عن عام 2024 والنصف الأول من عام 2025، بالإضافة إلى مناقشة مشروع وثيقة استدامة منظمة الأربوساي، وهي مبادرة يعمل عليها ديوان المحاسبة الليبي بالشراكة مع الجهاز الأعلى للحسابات في المملكة المغربية، بهدف تعزيز المبادئ المؤسسية للاستدامة في العمل الرقابي بالمنطقة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى ترسيخ آليات الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعة التقدم المحرز في الالتزامات الدولية ذات الصلة.