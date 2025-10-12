ديوان المحاسبة يبحث مع مؤسسة النفط دورها بتحقيق التنمية

في إطار متابعة ديوان المحاسبة لمدى التزام الجهات الوطنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عقدت لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة اجتماعاً مع إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، حيث تم استعراض الجهود المبذولة من قبل المؤسسة لدمج أهداف التنمية المستدامة ضمن خططها وبرامجها التشغيلية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تواجهها في هذا الصدد.



كما تناول الاجتماع المبادرات والمشاريع التي تنفذها المؤسسة في إطار التنمية المحلية بالمناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية.

وناقش الحضور أهمية دور المؤسسة في دعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الجوانب البيئية والمجتمعية التي تتماشى مع الأهداف الأممية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تعزيز قنوات التنسيق والمتابعة بشكل دوري، بهدف ضمان تكامل الجهود ومواءمة المشاريع الحالية مع مؤشرات وأهداف الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.