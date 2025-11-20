ديوان المحاسبة يبحث مع «هيئة لتخطيط» معالجة الأوضاع العمرانية

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الخميس، برئيس الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني أحمد التومي، بحضور مدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية بالديوان عبدالرزاق البيباص، لمناقشة ملاحظات الديوان على مشروع الخطة القصيرة العاجلة لمعالجة الأوضاع العمرانية في ليبيا.

وتناول الاجتماع نتائج المراجعة والمتابعة التي أجراها الديوان للإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لتنفيذ المشروع، بما في ذلك الملاحظات الفنية والمالية، من أبرزها الأسعار الاسترشادية للمشروع وآلية عمل اللجنة الفنية لدراسة وتقييم مخططات التطبيق، والتي أوصت المراجعة بإيقاف عملها مؤقتًا بسبب بعض الخلل في الإجراءات.

وقدم رئيس الهيئة اللائحة الجديدة لعمل اللجنة، والتي تضمنت معالجة ملاحظات الديوان ومعالجة مكامن الخلل التي ظهرت، وتم الاتفاق على دراسة اللائحة وإبداء الرأي بشأنها.

وختم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة معالجة الملاحظات المقدمة من ديوان المحاسبة والرد عليها، وتقديم التوضيحات اللازمة لضمان توافق الإجراءات مع الضوابط الفنية والرقابية والمتطلبات القانونية، بما يحقق الأهداف المرجوة من المشروع.