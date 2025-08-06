ديوان المحاسبة يبحث مع وزير التخطيط أداء المشاريع التنموية

عقد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، لقاءً موسعًا مع وزير التخطيط، محمد زيدان، بمقر الديوان في طرابلس، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك في إطار متابعة الأداء المالي والتنفيذي لمشروعات وبرامج التنمية في البلاد.

وتناول الاجتماع تقييم كفاءة وفعالية المشاريع التنموية، وآليات قياس مردودها وجدواها، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الجهات المنفذة، وسبل معالجتها لضمان تحقيق أهداف التنمية الوطنية بالشكل الأمثل.

كما تم خلال اللقاء استعراض مقترحات لتطوير آليات التخطيط، وتحديد الميزانيات المخصصة للتنمية بما يعزز من كفاءة التخصيص والإنفاق، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين ديوان المحاسبة ووزارة التخطيط، بما يضمن تفعيل المتابعة الفنية والمالية الدورية للمشاريع، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بشأن التخطيط.

وأكد شكشك على أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والالتزام بإعداد التقارير الدورية، بما يدعم دور الديوان الرقابي، ويضمن سير تنفيذ المشاريع بكفاءة تخدم أولويات التنمية في ليبيا.