ديوان المحاسبة يبحث ملف المشروعات والعقود مع الأجهزة المعنية بالدولة

عقد رئيس ديوان المحاسبة، اجتماعًا موسعًا ضم مدير جهاز تطوير المرافق الإدارية، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ورئيس مصلحة الطرق والجسور، ومدير جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية، وذلك بحضور الإدارات المختصة من الديوان.

وناقش الاجتماع عددًا من الملاحظات الرقابية التي رصدها الديوان على المشروعات التي تُشرف على تنفيذها هذه الجهات، حيث تم التأكيد على ضرورة معالجتها بما يضمن سلامة الإجراءات، والالتزام بالمعايير القانونية والفنية.

كما تناول اللقاء آليات تذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات العامة، وضمان سير العمل بها وفق الضوابط المعتمدة.

وفي هذا الإطار، شدّد ديوان المحاسبة على أهمية إحالة كافة العقود إلى إدارة الرقابة على العقود، لإخضاعها للمراجعة الدقيقة، والتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح السارية، قبل اعتمادها رسميًا.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز علاقات التعاون الرقابي والتنفيذي بين الديوان ومختلف الجهات ذات العلاقة، دعمًا لمبادئ الشفافية والكفاءة، وخدمةً لمشاريع التنمية المستدامة وفق أولويات الدولة.