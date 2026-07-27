ديوان المحاسبة يبدأ مرحلة جديدة لـ«تطوير الرقابة» على البلديات

أعلن ديوان المحاسبة الليبي انطلاق المرحلة الخامسة من برنامج إعداد المدربين الوطنيين لدليل الرقابة على البلديات، خلال ورشة عمل أقيمت صباح الأحد في مدينة مصراتة للتعريف بالدليل وآليات تطبيقه.

وشهدت الورشة حضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى جانب عدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب المعنية، ومديري وأعضاء فروع الديوان، ضمن جهود تطوير قدرات الكوادر الرقابية وتعزيز أدوات العمل المؤسسي.

وأوضح ديوان المحاسبة أن تنفيذ دليل الرقابة على البلديات يأتي في إطار اتفاقية التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ضمن استراتيجية الديوان الرامية إلى توطين وتعميم مخرجات مشاريع التعاون الدولي، من خلال اعتماد منهجيات وأدلة عمل رقابية تتوافق مع معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة “الإنتوساي”.

وتهدف الورشة إلى رفع كفاءة المشاركين في تطبيق الدليل، وتوحيد الممارسات الرقابية بين مختلف إدارات وفروع الديوان، بما يسهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي وتعزيز فاعلية الرقابة على أعمال البلديات.

ويأتي برنامج إعداد المدربين الوطنيين ضمن جهود ديوان المحاسبة لتطوير منظومة الرقابة المؤسسية، من خلال بناء قدرات الكوادر المحلية وتوفير أدوات عمل متخصصة تساعد على رفع مستوى الالتزام بالمعايير المهنية الدولية.

ويعمل ديوان المحاسبة الليبي على تنفيذ برامج تدريبية وإعداد أدلة رقابية تهدف إلى تعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية، ودعم مبادئ الحوكمة وتحسين الإدارة المالية في المؤسسات العامة والبلديات.