ديوان المحاسبة يترأس الاجتماع 62 للمجلس التنفيذي لـ«منظمة الأفروساي» في الرباط

ترأس ديوان المحاسبة، بصفته رئيسًا لمنظمة الأفروساي (AFROSAI)، أعمال الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، والذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 13 جهازًا رقابيًا عضوًا في المجلس التنفيذي.

وافتتح رئيس ديوان المحاسبة الليبي، السيد خالد شكشك، الجلسات بكلمة شدد فيها على أهمية تعزيز التكامل الرقابي بين الدول الإفريقية، مشيرًا إلى ضرورة تطوير آليات العمل المشترك من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة والبيانات الضخمة في العمل الرقابي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين إدارة الموارد العامة.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الهامة، أبرزها اعتماد جدول الأعمال، واستعراض تقارير الهيئات النظامية، إلى جانب مناقشة نتائج أعمال لجنتي تعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية والتقنية، واللتين يشارك ديوان المحاسبة الليبي بفعالية في أعمالهما. كما تم تقديم تقرير هيئة تحرير المجلة الإفريقية للرقابة الشاملة، وسط تفاعل واسع من الأعضاء الحاضرين.

ومن المقرر أن تتواصل أعمال الاجتماع يوم غدٍ الخميس، الموافق 10 يوليو 2025، لاستكمال مناقشة البنود المتبقية المدرجة على جدول الأعمال.

ويؤكد ديوان المحاسبة الليبي عبر مشاركته النشطة على التزامه بدعم التعاون الرقابي القاري، والمساهمة في تطوير أدوات الرقابة وتعزيز الشفافية والمساءلة على مستوى القارة الإفريقية.