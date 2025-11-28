ديوان المحاسبة يجمع الخبراء لمواجهة تحديات «غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

نظّم ديوان المحاسبة، بقاعة الظهرة في طرابلس، ورشة عمل متخصصة بعنوان “تعزيز الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، وذلك في إطار دعم المعرفة وتبادل الخبرات ورفع مستوى الوعي المؤسسي.

وجاءت الورشة استنادًا إلى توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعاتها لعام 2025م، حيث أشرف على تنفيذها كلٌّ من مكتب الاتصال والتواصل ومركز البحوث والدراسات بالديوان، بالتنسيق مع منظمة “ممكن” للتوعية والإعلام، وبحضور أعضاء وموظفين فنيين من الإدارة العامة للرقابة على المصارف والاستثمارات.

وتضمّنت الورشة عرضًا تفصيليًا لدور مجموعة العمل المالي (FATF) في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإسهامها في تمكين الدول من اتخاذ إجراءات فعّالة لحماية أنظمتها المالية.

كما تم استعراض التوصيات الأربعين للمجموعة، مع تقديم مقارنات بين الوضع التشريعي والتطبيقي في ليبيا مقارنة بعدد من الدول، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات المؤثرة في مستوى الامتثال.

وشملت المناقشات تقييماً لمدى استعداد الجهات الوطنية — وفي مقدمتها ديوان المحاسبة بصفته عضوًا في اللجنة الوطنية — للتقييم المرتقب من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) والمقرر خلال العام 2029م، إضافةً إلى إبراز دور الديوان في متابعة التزام الجهات الخاضعة لرقابته بالتشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات العلاقة.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على ضرورة تكثيف التعاون بين مصرف ليبيا المركزي والسلطات التشريعية والقضائية والرقابية والتنفيذية؛ بما يعزّز سلامة النظام المصرفي ويحمي الاقتصاد الوطني، ويضمن بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية بعيدًا عن مخاطر العزلة المصرفية.