ديوان المحاسبة يحتفل بتخريج الدفعة الخامسة من مشروع «لبنة»

أقام ديوان المحاسبة الليبي، الاثنين، في العاصمة طرابلس، احتفالية كرم خلالها رئيس الديوان خالد شكشك خريجي الدفعة الخامسة من مشروع “لبنة” المتخصصين في القانون، والذين سيلتحقون بالعمل في الإدارة العامة بالديوان وفروعه، بحضور وكيل وزارة الخدمة المدنية، ورئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة، ورئيس المعهد العالي للقضاء، ورئيس الأكاديمية الليبية.

وفي الاحتفالية التي احتضنها المعهد الوطني للإدارة، استقبل ديوان المحاسبة الدفعة السادسة من مشروع “لبنة” المتخصصين في إدارة الأعمال، والذين سيخضعون لبرنامج تدريبي عملي ونظري خلال الأيام القادمة، بالتعاون بين الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان والمعهد الوطني للإدارة.

وعلى هامش الاحتفالية كرم رئيس ديوان المحاسبة عددا من متقاعدي الديوان، تقديرا منه وعرفانا لدورهم الوطني والمهني في سبيل الارتقاء بمؤسسة الديوان، بالإضافة إلى تكريم عدد من الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، تقديرا منه لإصرارهم على العطاء رغم الصعاب والمشاق التي يواجهونها، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك.

وفي ختام الاحتفالية، ألقى رئيس الديوان كلمة حث فيها دفعتي 5 و6 من المنخرطين في مشروع “لبنة” على أن يكونوا إضافة وعلامة فارقة في الارتقاء بالعمل الرقابي والإداري لمؤسسة الديوان، مفتتحا عقب ذلك حوارا معهم حول الديوان وجهوده وأعماله.