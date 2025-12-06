ديوان المحاسبة يختتم مشاركته باجتماعات «الأرابوساي» في السعودية

اختتم ديوان المحاسبة مشاركته الفاعلة في أعمال الجمعية العامة الخامسة عشرة، والاجتماعات الـ69 والـ70 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، التي انعقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وترأس الوفد الليبي خالد شكشك، الذي مثل ليبيا بحضور مهني بارز ضمن وفود عربية رفيعة المستوى، وساهمت مشاركة الديوان في تعزيز التعاون العربي الرقابي وتبادل الخبرات المهنية.

وشملت المشاركة حضور جلسات الافتتاح، ومناقشة التقارير الاستراتيجية والتنظيمية للمنظمة، واستعراض التقارير المهنية والمالية، واعتماد برامج العمل والميزانيات، إضافة إلى المشاركة في الجلسة الختامية التي عرضت التوصيات والقرارات النهائية للمجلس التنفيذي.

كما قدم ديوان المحاسبة عرضًا نوعيًا خلال الندوة الفنية المصاحبة بعنوان “قصة نجاح”، سلط الضوء فيه على جهود الديوان في تطوير الكفاءات البشرية، وتحديث المنهجيات، وتعزيز القدرات التقنية، وهو ما نال إشادة واسعة من المشاركين.

وعلى هامش الاجتماعات، وقع الديوان مذكرة تفاهم مع الأجهزة الرقابية الأعضاء في منظمة الأفروساي – العربية، دعمًا للتعاون المهني وتبادل الخبرات، كما حضر حفل تخريج برنامج زمالة المراجع العربي المعتمد، حيث تم تكريم 18 خريجًا من الدول العربية، من بينهم ممثل ديوان المحاسبة الليبي الأستاذ عبدالعاطي سعد أبوالخبلين.

وتعكس مشاركة الديوان الليبي حرصه على دعم التعاون الدولي، وتعزيز الأداء المهني والرقابي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وترسيخ مكانة ليبيا في المشهد الرقابي العربي.