ديوان المحاسبة يخشى من استغلال الأموال الممنوحة لمواجهة كورونا لتحقيق مشتريات وهمية

خاطب رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي والوزراء المفوضين في حكومة الوفاق ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة ومدراء الشركات والمصالح العامة بشأن المصروفات والتبرعات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا والتي تمنحها بعض الجهات تحت بند المسؤولية الاجتماعية.

وأوضح شكشك في منشوره رقم 3 لسنة 2020م، أن المصروفات التي تتم بهذه الآلية ستسهم في ازدواجية أوجه الصرف وسوء إدارة الأموال مشيرا إلى إمكانية استغلال الأموال الممنوحة لتحقيق مشتريات وهمية أو توظيفها لتحقيق مكاسب شخصية.

وأشار رئيس ديوان المحاسبة إلى إمكانية أن ترتقي هذه الإجراءات إلى مستوى المخالفات المالية كونها تُصرف من المال العام بالإضافة إلى كونها تعد مصروفات ضمن بنود غير مخصصة وتذهب لصالح جهات ذات ميزانيات مستقلة.

كما طالب ديوان المحاسبة كافة الجهات بضرورة التقيد بأحكام القانون.

ودعا رئيس الديوان في المنشور إلى ضرورة التنبيه على المسؤولين بالجهات العامة والتأكيد عليهم بضرورة التقيد بالصرف وفقا لأحكام القانون والتنسيق الكامل مع اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا.

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