ديوان المحاسبة يخطو خطوات جديدة نحو «التحول الرقمي»

في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الإسبانية، عقد الجانبان اجتماعًا تقنيًا عبر منصة مايكروسوفت تيمز، حيث تم استعراض التجربة الإسبانية في مجال الأنظمة الرقمية المستخدمة في التدقيق والمراجعة. تضمن الاجتماع عرضًا تقديميًا لمنصتي FISCONEx الخاصة بمراجعة العقود، وFISCALICEx المعنية بالمراجعة المالية.

وشارك في الاجتماع فريق من مكتب تقنية المعلومات بديوان المحاسبة، برئاسة مدير المكتب، إلى جانب ممثل عن مكتب التعاون الدولي، ومن الجانب الإسباني، حضر محلل النظم، منسق مشروع FISCONEx، مدقق الحسابات، ومسؤولة وحدة التنسيق الرقمي.

وتم التباحث خلال الاجتماع حول سبل الاستفادة من هذه التجارب في تطوير البنية التقنية لديوان المحاسبة وتعزيز كفاءة العمليات الرقابية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الديوان نحو التحول الرقمي وتحديث أدوات العمل الرقابي، بهدف حماية المال العام وتحقيق تحسينات في الأداء المؤسسي.