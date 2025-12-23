«ديوان المحاسبة» يراجع الأداء المؤسسي والمالي لمؤسسة النفط

التقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، برئيس المؤسسة الوطنية للنفط، سليمان مسعود، بحضور مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالديوان، لمتابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.

وتناول الاجتماع استعراض مستوى الأداء العام، سير العمل بالشركات التابعة، والجوانب المالية والإدارية والفنية، ومدى الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة، بما يسهم في تعزيز الانضباط المؤسسي وحسن إدارة الموارد العامة.

كما بحث المجتمعون آليات تطوير الأداء المؤسسي، معالجة الملاحظات القائمة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة العمل داخل المؤسسة والشركات التابعة.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الديوان والمؤسسة الوطنية للنفط، لدعم الدور الرقابي للديوان وتحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بقطاع النفط باعتباره من أهم القطاعات الحيوية في الدولة.

من جانبه، استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الجهود المبذولة لتطوير العمل وتحسين الأداء والتحديات التي تواجه سير العمل، مشددًا على حرص المؤسسة على تعزيز الانضباط المالي والإداري والالتزام بملاحظات وتوصيات ديوان المحاسبة.