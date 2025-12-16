«ديوان المحاسبة» يراجع الأداء المالي لشركة سرت

عقد ديوان المحاسبة اجتماعًا تنسيقيًا مع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، خُصّص لمناقشة أعمال المراجعة للسنة المالية 2024، وذلك في إطار متابعة الأداء المالي والإداري للشركة.

وجاء الاجتماع تنفيذًا لتعليمات رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح، وضمن قرار تشكيل لجنة فحص ومراجعة السنة المالية 2024، حيث انعقد يوم الإثنين الماضي بمقر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وترأس الاجتماع مدير فرع ديوان المحاسبة أجدابيا موسى زقزوق بصفته رئيس اللجنة المشكلة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من موظفي الديوان، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، والمديرين العامين.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الملاحظات والتوصيات المرتبطة بالسنة المالية 2023، والتي أظهرتها أعمال المراجعة والتدقيق السابقة، حيث تناول النقاش الجوانب المالية والإدارية والإنتاجية، مع التأكيد على ترشيد المصروفات، والالتزام بالتشريعات واللوائح المالية المعمول بها، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد المجتمعون أهمية التعاون بين ديوان المحاسبة وشركة سرت، بما يضمن معالجة الملاحظات، وتحسين آليات العمل، ورفع مستوى الانضباط المالي والإداري داخل الشركة.