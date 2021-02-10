ديوان المحاسبة يرصد مصروفات البعثات الدبلوماسية في الخارج

رصد ديوان المحاسبة الليبي، مصروفات البعثات الليبية الدبلوماسية في الخارج لعام 2019.

وفي تقرير له نشره اليوم الأربعاء، أشار الديوان إلى أن إجمالي المصروفات عام 2019 قارب 311 مليون دينارا، موضحاً أن لزيادة في المصروفات مقارنة بعام 2018 تجاوزت 10 ملايين دينارا.

ولفت الديوان إلى أن الإنفاق في الباب الأول تجاوز 234 مليون دينارا، في حين أن نسبة انخفاض الإنفاق في باب المرتبات لم تصل إلى 10% رغم قرار المجلس الرئاسي بتخفيض مرتبات العاملين في هذه البعثات بنسبة 31.25%.

وأوضح ديوان المحاسبة أن الإنفاق في الباب الثاني قارب 60 مليون دينارا.

ونوه إلى أن عدد السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج ارتفع من 138 عام 2018 إلى 150 عام 2019.

كما رصد الديوان تعددا للبعثات الليبية في دولة واحدة حتى وصل عدد البعثات إلى 5 في ذات الدولة.

#فيديو | مصروفات البعثات الليبية الدبلوماسية في الخارج عام 2019 – إجمالي المصروفات عام 2019 قارب 311 مليون دينارا -… تم النشر بواسطة ‏ديوان المحاسبة الليبي‏ في الأربعاء، ١٠ فبراير ٢٠٢١