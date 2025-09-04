ديوان المحاسبة يرصد 37 مخالفة مالية ويحيل 40 ملفاً للجهات المختصة

كشف ديوان المحاسبة عن تسجيل 37 مخالفة مالية خلال النصف الأول من عام 2025، في مختلف المؤسسات والجهات العامة، وذلك ضمن تقريره الرقابي الدوري المتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري.

وأوضح الديوان أن 40 ملفًا تمت إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة، نظرًا لتداخل بعض القضايا وارتباطها بأكثر من جهة. وجاء توزيع الملفات على النحو التالي:

16 ملفًا تم إحالتها إلى النائب العام،

11 ملفًا إلى هيئة الرقابة الإدارية،

و13 ملفًا إلى جهات أخرى مختصة، تشمل جهات تحقيق ومتابعة رقابية داخلية وخارجية.

وأكد الديوان أن هذه الإحالات تأتي في إطار تكثيف جهوده لتعزيز الشفافية والمساءلة، وحماية المال العام من أوجه الفساد والهدر وسوء الإدارة، مشيرًا إلى أن عددًا من الملفات المحالة تتضمن تجاوزات جسيمة تتطلب إجراءات قانونية عاجلة.

كما شدد على أهمية تعاون المؤسسات مع الجهات الرقابية، داعيًا إلى الإسراع في البت في الملفات المحالة وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

هذا ويُعد ديوان المحاسبة أعلى هيئة رقابية مالية مستقلة، تأسس بموجب القانون رقم (19) لسنة 2013، ويعمل تحت إشراف السلطة التشريعية. يتمتع بصلاحيات واسعة لمراجعة وتدقيق أداء وإنفاق كافة الجهات العامة، بما في ذلك الوزارات، والمؤسسات، والشركات التابعة للدولة.