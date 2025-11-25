ديوان المحاسبة يستضيف اجتماعاً لمراجعة أداء قطاع النفط

استضاف ديوان المحاسبة، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، اجتماعاً رفيع المستوى في مقره بالظهرة – طرابلس، ضم رئيس الديوان خالد شكشك، والنائب العام الصديق الصور، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، بحضور الإدارات المختصة من الجهات المعنية، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بقطاع النفط.

وتناول الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بالمحروقات والإيرادات النفطية، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط بشأن العطاء العام لسنة 2026، وضرورة الالتزام بمعايير الشفافية والمنافسة العادلة في عمليات التوريد.

كما بحث الحضور الإشكاليات الخاصة بتحصيل الإيرادات النفطية وآليات سداد قيمة المحروقات، وناقشوا ميزانية القطاع وآلية الدفع بالإنابة وانعكاساتها على الميزانية العامة للدولة.

وتطرق المجتمعون إلى أسباب انخفاض الإيرادات النفطية خلال الفترة الماضية والتحديات المالية والتشغيلية التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط، مع بحث السبل الكفيلة بتحسين الأداء وتعزيز الشفافية.

كما تمت مناقشة الإجراءات المقترحة لمعالجة تهريب الوقود وآليات تعزيز التنسيق المؤسسي لإحكام الرقابة على هذا المورد الحيوي.

وأكد الاجتماع في ختامه ضرورة الارتقاء بمستويات الإفصاح والشفافية وعدالة المنافسة في عقود بيع النفط الخام وتوريد المحروقات، ومراجعة الاتفاقيات وضمان سلامة تنفيذها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة لضمان استقرار عمليات النفط والوقود خلال المرحلة المقبلة.