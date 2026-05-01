ديوان المحاسبة يستعرض تجربة رقمية في تونس

استعرض ديوان المحاسبة تجربته في مجال التحول الرقمي خلال مشاركته في ختام ورشة عمل احتضنتها العاصمة التونسية، بتنظيم من محكمة الحسابات التونسية وبمشاركة الجهات الخاضعة لرقابتها، وذلك على هامش اجتماعاته مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي).

وجاءت المشاركة بدعوة رسمية من محكمة الحسابات التونسية، حيث قدّم وفد ديوان المحاسبة عرضًا مرئيًا تعريفيًا تناول أبرز ملامح توجهه نحو التحول الرقمي، وجهوده في إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن أعماله الرقابية.

وسلّط العرض الضوء على إطلاق النموذج الرقمي الخاص بالديوان “ديوان بوت”، الذي يهدف إلى دعم الموظفين في تنفيذ المهام الرقابية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، عبر توظيف الحلول التقنية الحديثة في بيئة العمل الرقابي.

وخلال الفعالية، فُتح باب النقاش أمام المشاركين، حيث طُرحت عدد من التساؤلات حول التجربة الليبية في التحول الرقمي، وتولى فريق مكتب تقنية المعلومات بديوان المحاسبة الرد عليها، موضحًا الجوانب الفنية والتطبيقية للنظام، إضافة إلى آفاق تطويره المستقبلية.

وأكد الفريق المختص أن اعتماد التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة العمل الرقابي، وتعزيز القدرة على تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار داخل المؤسسة.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود ديوان المحاسبة لتعزيز التعاون مع الأجهزة الرقابية العربية، وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة المالية والتحول الرقمي، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمنظومة العمل الرقابي.