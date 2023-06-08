ديوان المحاسبة يستعرض خطة شركة الكهرباء لتطوير الشبطة

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك والإدارات المختصة بالديوان، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي.

ويأتي الاجتماع الذي عُقِد بمقر الديوان في العاصمة طرابلس، لمناقشة خطة الشركة لتطوير الشبكة خلال المرحلة المقبلة، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة على فيسبوك.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الخطوات التي اتخذتها الشركة وخطتها لتفادي العجز المتوقع في إنتاج الطاقة خلال الفترة الماضية مثمناً دور الديوان في دعم الشركة وأثره الإيجابي على الشبكة.

بدوره أثنى رئيس الديوان على أداء الشركة في المرحلة السابقة مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود والتركيز على الانتهاء من العمرات الحالية في الوقت المستهدف لمواجهة الذورة الصيفية القادمة بالتركيز على المحطات الرئيسية بالمنطقتين الغربية والشرقية.

كما أكد رئيس مجلس إدارة الشركة حرصه والعاملين بالشركة على المحافظة على استقرار الشبكة وعزمهم على عدم تكرار معاناة المواطنين من الانقطاعات المختلفة للكهرباء.

من جانبه تولى مدير الإدارة العامة للرقابة على قطاع النفط والكهرباء عبد الباسط جبوع استعراض ملاحظات الديوان وتوصياته حول أداء الشركة وشروع الإدارة في تنفيذ مهام نموذجية لمراجعة حسابات الشركة العامة للكهرباء خلال العام 2023م ومتابعة تنفيذ التعاقدات الجارية موضوع موافقات الديوان السابقة بهدف الزيادة من فاعلية أداء الإدارات المختلفة بالشركة.