ديوان المحاسبة يستعرض رؤية وخطة الخارجية في ترشيد الإنفاق

عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اجتماعاً اليوم الأربعاء، مع السيدة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور عدد من مستشاري الديوان والوزارة.

وتناول المجتمعون بالنقاش جملة من الموضوعات المتعلقة بعمل الوزارة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالديوان.

وتمثلت هذه الموضوعات في النقاط التالية:

رؤية وخطة عمل الوزارة في ترشيد الإنفاق وتنظيم عدد السفارات والبعثات الليبية بالخارج

تنظيم إجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل بالخارج

ملف الملاك للسفارات للبعثات الليبية بالخارج

مناقشة ملاحظات الديوان حول قرارات الإيفاد الصادرة عن وزير الخارجية المفوض خلال عامي 2020- 2021م

هذا وخلُص الاجتماع إلى الاتفاق على ضرورة تحديد آليات لتنفيذ الملاحظات التي أبداها الديوان على أداء عمل الوزارة.