ديوان المحاسبة يستعرض عقد وزارة المالية مع شركة تركية لتتبع البضائع الموردة

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اجتماعاً اليوم الأحد، مع وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، وبحضور وكيل ديوان المحاسبة، ورئيس قسم التحويلات التجارية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات الديوان حول العقد الذي أبرمته وزارة المالية مع شركة (SCK) للتجارة الخارجية التركية لتتبع البضائع الموردة إلى الدولة الليبية عبر النظام الإلكتروني والتي تم تبليغ الوزارة بها بموجب الكتابين (391-19 ) بتاريخ 21 يناير 2021م و(948-19 ) بتاريخ 16 فبراير 2021م وردود الوزارة عليها.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالديوان، فقد تطرق الاجتماع إلى عرض آليات عمل المنظومة وأهدافها.

واتفق الحضور على أهمية الموضوع خاصة وأن من شأنه الحد من حالات الفساد المرتبطة بالتحويلات الخارجية، إلى جانب تشكيل لجنة من وزارة المالية ولجنة من ديوان المحاسبة تتولى دراسة الملاحظات والردود وتقييم إجراءات التعاقد ومشروعيتها وتقديم توصياتها لضمان الأهداف المرجوة من التتبع بأفضل الطرق والأدوات.