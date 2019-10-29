ديوان المحاسبة يستعرض مع الأجهزة الرقابية قرارات وزير التعليم الأخيرة

عقد رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، اجتماعًا الثلاثاء، بمقر الديوان في طرابلس، مع مدير مكتب رئيس هيئة الرقابة الإدارية ومدير الإدارة العامة للرقابة على الوزارات بالهيئة، ومدير مكتب رئيس ديوان المحاسبة.

ويأتي الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين الأجهزة الرقابية وبالتنسيق مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وتناول المجتمعون بالنقاش نتائج دراسة الديوان لقرارات وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الصادرة في شهر أكتوبر والتي أربك بعضها سير العملية التعليمية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بديوان المحاسبة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي يتطلب اتخاذها لمعالجة هذا الموضوع.

هذا وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل لجان عمل مشتركة بين الهيئة والديوان تتولى دراسة الموضوع، وقيام الهيئة بالطعن في القرارات التي يشوب إجراءاتها الفساد وفقا لقانون إنشائها.