ديوان المحاسبة يستعرض نتائج الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط

بحث رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة ملاحظات الديوان وتوصياته حول النتائج التي تكشفت لفرق الديوان المكلفة بفحص ومراجعة حسابات المؤسسة وتقييم أدائها.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للديوان على فيسبوك، فقد استعرض اللقاء مؤشرات ونتائج الميزانية الاستثنائية المخصصة للمؤسسة التي تستهدف زيادة إنتاج النفط والغاز، من خلال إبرامها عددا من العقود في هذا الشأن، وتوقعات المؤسسة بشأن زيادة الإنتاج خلال هذا العام.

وناقش الجانبان بعض المشروعات من بينها مشروع خطوط نقل النفط الخام بحقول شركة الواحة، ومراجعة محاضر التسوية المتعلقة بالغاز بين الشريك الأجنبي والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التزام المؤسسة وإداراتها بمعالجة ملاحظات الديوان، والأخذ بتوصياته، ووضعها موضع التنفيذ.

من جانبه شدد رئيس الديوان على حرص الديوان البالغ في متابعة مشروعات المؤسسة، لا سيما التي تهدف إلى زيادة الإنتاج، حتى تتحقق الغاية منها ومن تخصيص ميزانية استثنائية لها.