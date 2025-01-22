«شكشك» يشارك باجتماعات مجلس المراجعين الخارجين للاتحاد الإفريقي

شارك رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك”، عبر تقنية زووم في اجتماعات مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الإفريقي، والتي تنعقد على مدار يومي 22-23 من الشهر الجاري، وذلك بمقر المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمدينة أروشا التنزانية.

وخُصص اليوم الأول من الاجتماع “لاعتماد تقرير المراجعة الجنائية للبرلمان الإفريقي والذي قدمته لجنة عمليات المراجعة بالاتحاد الافريقي، كما تم التوافق على اختيار الجهاز الأعلى للرقابة بمملكة اسواتيني كرئيساً لمجلس المراجعين الخارجيين لمدة سنتين قادمتين خلفاً للجهاز المركزي للمحاسبات بمصر”.

تجدر الإشارة إلى أن “ديوان المحاسبة الليبي عضو في مجلس المراجعين الخارجين الذي يضم 11 جهازاً رقابياً”.