ديوان المحاسبة يشارك باجتماع «الأرابوساي» في السعودية

شارك ديوان المحاسبة، برئاسة رئيس الديوان خالد شكشك والوفد المرافق له، اليوم الأحد، في أعمال اجتماع المجلس التنفيذي الـ69 للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي)، والذي عُقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات الدورة الـ15 للجمعية العامة للمنظمة التي تستمر حتى 4 ديسمبر 2025.

وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك تقرير رئيس المجلس التنفيذي حول أنشطة المنظمة ومتابعة تنفيذ برامج العمل والخطة الاستراتيجية، إضافة إلى تقرير الأمانة العامة وتقارير اللجان الرئيسية، وهي لجنة المعايير المهنية، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، ولجنة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، ولجنة تنمية القدرات المؤسسية.

كما تم استعراض تقارير الأجهزة الأعضاء بشأن مشاركاتها في اللجان ومجموعات العمل التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).

ويعد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة أحد أهم أجهزتها، إذ يتولى متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، ودعم اللجان المتخصصة، واتخاذ القرارات التنفيذية، واعتماد مشاريع السياسات والمبادرات قبل إحالتها للجمعية العامة، بما يعزز دور الأجهزة العليا للرقابة في تطوير الأداء المؤسسي والرقابي في الدول العربية.

وتمثل المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) منصة إقليمية مهمة لتعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية في الدول العربية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وضمان متابعة تنفيذ المعايير الدولية في الرقابة المالية العامة.

ويساهم المجلس التنفيذي في وضع السياسات وتنسيق جهود اللجان المتخصصة لدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين القدرات المؤسسية للأعضاء.