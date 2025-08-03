ديوان المحاسبة يشارك في منتدى حوكمة المعلوماتية وتقنية المعلومات

شارك ديوان المحاسبة في فعاليات منتدى حوكمة المعلوماتية – ليبيا 2025، الذي نظمته المؤسسة الليبية للتقنية بمشاركة واسعة من مؤسسات حكومية وخاصة ومنظمات المجتمع المدني.

وشهد المنتدى، الذي أقيم بفندق كورنتيا في طرابلس، حضور أكثر من 180 متخصصًا من مديري وقيادات تقنية المعلومات، وناقش عددًا من المحاور الحيوية، من بينها التحول الرقمي، حماية البيانات، الأمن السيبراني، التشريعات التقنية، مستقبل الذكاء الاصطناعي، والنطاق الوطني (LY). كما تضمن البرنامج تنظيم 12 جلسة فنية و3 حواريات متخصصة.

وتميّزت مشاركة ديوان المحاسبة بتنظيم ورشة عمل بعنوان “الرقابة على تقنية المعلومات”، نظّمها مكتب تقنية المعلومات بالتعاون مع مكتب الاتصال والتواصل، بحضور ممثلين عن إدارات ومكاتب تقنية المعلومات بعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

سلّطت الورشة الضوء على أهمية دور الأجهزة الرقابية في متابعة وضبط استخدام نظم وتقنيات المعلومات داخل الجهات الخاضعة للرقابة، كما تم عرض مجموعة من المعايير والضوابط الخاصة بتقييم أمن المعلومات وتحليل المخاطر التقنية.

وأكد ديوان المحاسبة، خلال مشاركته، على أهمية تعزيز الرقابة على تقنية المعلومات كأحد الركائز الأساسية في دعم الحوكمة وضمان سلامة البنية الرقمية للمؤسسات العامة، مشددًا على ضرورة فتح قنوات التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات الوطنية، في سبيل بناء مستقبل رقمي يتمتع بمزيد من الشفافية والكفاءة.