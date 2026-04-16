ديوان المحاسبة يطلق حزمة قرارات لـ«تطوير الرقابة ومتابعة المشاريع»

أعلن ديوان المحاسبة الليبي سلسلة من الأنشطة والاجتماعات والزيارات الميدانية خلال الفترة من 12 إلى 16 أبريل 2026، شملت ملفات تطوير العمل الرقابي، ومتابعة مشاريع صحية وبنية تحتية، وتعزيز الحوكمة في قطاعات الدولة المختلفة، إلى جانب مناقشة التحول الرقمي والتجارة الخارجية.

في الجانب المؤسسي، عقد رئيس ديوان المحاسبة، السيد خالد شكشك، اجتماعًا مع لجنة بناء القدرات بالديوان، خُصص لاستعراض ومناقشة الرؤية الاستراتيجية للتطوير المهني، حيث جرى عرض وثيقة “إطار الكفاءات بديوان المحاسبة الليبي”، والتي تمثل الركيزة الأساسية لتحديد المهارات والمعارف والسلوكيات الجوهرية لكل وظيفة رقابية، بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

واستندت الوثيقة إلى المرجعيات المهنية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأنتوساي”، وفي مقدمتها معيار الأنتوساي 150 والدليل الإرشادي 7600، بما يعزز مواءمة العمل الرقابي مع المعايير الدولية.

كما ناقش الاجتماع خطة الإدارة العامة للموارد البشرية، التي تستهدف تطبيق معايير الأنتوساي عبر استراتيجية تدريجية وممنهجة تمتد على مدار ثلاث سنوات، تشمل إدخال هذه المعايير في عمليات المراجعة والتدقيق بشكل متكامل، مع اعتماد كافة المقترحات المقدمة، والتوجيه بالبدء الفوري في التنفيذ، بما يضمن تطوير العمل الرقابي وتعزيز قدرات الكوادر البشرية.

وفي قطاع الصحة، أجرى رئيس ديوان المحاسبة زيارة ميدانية إلى مستشفى العيون بمنطقة زاوية الدهماني في طرابلس، برفقة مديري الإدارات المختصة، وبحضور مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية المهندس سامي العبش وعدد من الفنيين، لمتابعة أعمال الصيانة وإعادة التأهيل.

وشهدت الزيارة حضور مدير عام المستشفى الدكتورة رانية الخوجة، حيث جرى استعراض مراحل التنفيذ ومناقشة أبرز الملاحظات المسجلة من ديوان المحاسبة، إلى جانب بحث آليات معالجة التحديات، والتأكيد على الالتزام بالمعايير الفنية والطبية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية أولًا بأول لضمان جودة التنفيذ.

وفي ملف البنية التحتية، عقد الديوان اجتماعًا موسعًا لمتابعة مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث ومشروع خط الفائض وادي مجينين، بمشاركة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، والشركات المنفذة، والاستشاريين، واللجنة المكلفة من الديوان.

وناقش الاجتماع التداخلات الفنية بين المشروعين، خصوصًا في ما يتعلق بمنظومة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، إضافة إلى وضع حلول لنقاط التعارض، وتفعيل التنسيق بين الجهات، وتسريع وتيرة الإنجاز، إلى جانب بحث تحرير مسار الطريق الدائري، وتقييم أداء الاستشاريين والمقاولين، واستعراض الجدول الزمني، مع التأكيد على تطبيق الغرامات والجزاءات وفق لائحة العقود، ومناقشة اللوحات الإرشادية والتعديلات على المرحلة الأولى من المشروع.

وفي الاجتماع الدوري الثالث، استعرض ديوان المحاسبة تنفيذ خطته التشغيلية، ونسب الإنجاز والتحديات، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المهام الرقابية، وتعزيز الأرشفة الإلكترونية، وتفعيل التحول الرقمي، بما في ذلك الربط الإلكتروني مع الجهات الخاضعة للرقابة، بهدف تسريع تبادل البيانات وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وفي ملف التجارة الخارجية، ناقش رئيس الديوان مع رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة مشروع النافذة الرقمية الموحدة للتجارة الخارجية PTS، إلى جانب أنظمة رقمية أخرى تشمل نظام نقطة الاستعلام الوطنية LTFU، ومنصة الأسعار العالمية GPC، ونظام تسجيل المتاجر الإلكترونية OSR، حيث جرى التأكيد على دعم تنفيذ وتشغيل هذه الأنظمة وفق الأطر التنظيمية لتعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال.

وفي قطاع المياه، استعرض رئيس ديوان المحاسبة ملاحظات الفحص والمراجعة على أعمال الشركة العامة للمياه والصرف الصحي خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارتها، مع التأكيد على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.