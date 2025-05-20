ديوان المحاسبة يطلق خطة رقابية جديدة لمواجهة تحديات الأداء وتعزيز الشفافية

عقد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اجتماعًا موسعًا جمع مديري الإدارات والمكاتب، لمناقشة تطورات العمل المؤسسي واستعراض المرحلة السابقة التي شهدت تحديات وظروفًا استثنائية أثرت على أداء الديوان، ما تسبب في إرباك إداري وتراجع نسبي في وتيرة الإنجاز.

وشمل الاجتماع عرضًا شاملاً للوضع العام داخل الديوان خلال الفترة الماضية، مع التركيز على أبرز المعوّقات التي واجهت فرق العمل في أداء مهامها الرقابية.

وأكد المجتمعون على ضرورة تجاوز آثار تلك المرحلة بروح المسؤولية، والعمل على توحيد جهود الديوان والحفاظ على استقلاليته كمؤسسة رقابية دستورية تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز مبدأ الشفافية.

كما جدد الاجتماع الالتزام بتنفيذ الخطة التشغيلية الرقابية المعتمدة للعام الحالي، مع تكثيف جهود فرق الفحص والمراجعة لضمان سرعة ودقة معالجة الملفات الرقابية، والارتقاء بمستوى الأداء لمواجهة حجم التحديات والمسؤوليات الوطنية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم جهود إعادة تنظيم العمل الداخلي للديوان، وتعزيز روح العمل الجماعي، بما يسهم في رفع فاعلية الأداء وترسيخ قيم المهنية والنزاهة لخدمة الصالح العام.