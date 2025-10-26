«ديوان المحاسبة» يطلق دورة تدريبية لتعزيز الرقابة على البلديات

افتتح ديوان المحاسبة البرنامج التدريبي الأول حول الرقابة على البلديات، الذي يستهدف تدريب المراجعين من مختلف فروع الديوان في إطار تعزيز قدرات كوادره في مجال الرقابة المحلية.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مشروع تعزيز الحوكمة المالية الرشيدة في ليبيا، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع ديوان المحاسبة الليبي (LAB).

ويعتبر هذا البرنامج المرحلة الأولى من عملية شاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة على البلديات وتحسين كفاءة المراجعة المحلية، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في الجهات الحكومية.

وتستمر فعاليات البرنامج التدريبي من 26 إلى 30 أكتوبر 2025، ويشارك فيه 20 متدرباً من فروع الديوان المختلفة.