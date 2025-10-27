«ديوان المحاسبة» يطلق شراكة رقمية استراتيجية لتعزيز القدرات الرقابية

أعلن ديوان المحاسبة الليبي، عن إطلاق شراكة رقمية استراتيجية مع محكمة الحسابات التركية، تهدف إلى تعزيز القدرات التقنية والفنية للأعمال الرقابية في الديوان.

وأوضح الديوان أن المشروع يركز على تبادل الخبرات وتوطين التكنولوجيا، مستندًا إلى نجاح التجربة التركية في تطبيق منظومات رقمية متخصصة قائمة على التحليل الذكي وإدارة البيانات، بما يدعم أتمتة الديوان وتطوير قدراته الفنية والتقنية.

وأشار ديوان المحاسبة إلى أن المشروع يتضمن عدة أهداف فرعية تشمل تقييم جاهزية البنية التقنية، تطوير نموذج ذكاء اصطناعي خاص بالديوان، إنشاء منصة خدمات إلكترونية، وإعداد آليات حديثة لتحديد الأولويات الرقابية.

ومن المقرر أن تبدأ المراحل التنفيذية للمشروع منتصف نوفمبر المقبل، ويستمر العمل على تنفيذ كافة الأهداف الاستراتيجية حتى الربع الأول من عام 2027.

وأكد ديوان المحاسبة أن الشراكة تمثل مرحلة عملية لتطبيق مخرجات مذكرة التفاهم الأصلية، وتعكس التزام الطرفين باستمرار التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التقنية والرقابية.