ديوان المحاسبة يطلق قناة لتلقي الملاحظات على تقريره السنوي

أعلن ديوان المحاسبة تخصيص بريد إلكتروني رسمي لتلقي الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بتقريره السنوي لسنة 2024، وذلك ضمن آلية منظمة تهدف إلى ضبط عملية التواصل وضمان دراستها ومتابعتها من قبل اللجنة المختصة وفق الإجراءات المعتمدة.

وأوضح الديوان أن تخصيص هذا البريد يتيح للجهات والأفراد تقديم أي استفسارات أو ملاحظات بشأن ما ورد في التقرير السنوي، بما يعزز مبدأ الشفافية، ويدعم الدور الرقابي للديوان، ويسهم في ترسيخ الثقة في أعماله وتقاريره.

وأشار إلى أن الآلية المعتمدة تهدف إلى تحسين مستوى التفاعل المؤسسي مع مخرجات التقرير، وضمان التعامل المهني مع الملاحظات الواردة، بما ينسجم مع مهام الديوان الرقابية ومسؤوليته في متابعة المال العام.