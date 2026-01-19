ديوان المحاسبة يطلق مبادرات لتبسيط «مفاهيم الرقابة وتعزيز الأداء»

اختتم ديوان المحاسبة فعاليات ملتقى الإيضاح في التواصل والبيان – النسخة الثانية، المحطة الأولى بمدينة صبراته، حيث قدّم عدد من موظفي الديوان عروضًا توضيحية ومرئية عكست الدور الرقابي والإصلاحي للديوان وأسهمت في تبسيط المفاهيم الرقابية وتعزيز الوعي المالي والإداري لدى ممثلي الإدارات المحلية.

وشملت العروض:

العرض التعريفي بديوان المحاسبة وأهدافه واختصاصاته ، قدمته الأستاذة أريج عبدالحفيظ.

، قدمته الأستاذة أريج عبدالحفيظ. دليل الرقابة على البلديات ، قدمه الأستاذ مهند الميلادي.

، قدمه الأستاذ مهند الميلادي. دور تقارير ديوان المحاسبة في تحقيق المساءلة ، قدمه الدكتور ناصر أبومنجل.

، قدمه الدكتور ناصر أبومنجل. إقفال الحسابات الختامية للدولة ، قدمه الأستاذ عبدالرحمن بغني.

، قدمه الأستاذ عبدالرحمن بغني. لائحة السلوك الوظيفي، قدمتها الأستاذة آمال الأصفر.

وساهمت هذه العروض في دعم أهداف الملتقى الرامية إلى تعزيز الحوكمة المحلية وترسيخ مفهوم الرقابة الوقائية، وبناء شراكة فاعلة بين ديوان المحاسبة والإدارات المحلية.

وأكد ديوان المحاسبة أن هذا الملتقى يأتي ضمن جهوده لتعزيز الإيضاح والتواصل مع الجهات الخاضعة للرقابة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ودعم مسارات الإصلاح المؤسسي بما يسهم في تحسين إدارة المال العام وخدمة الصالح العام.