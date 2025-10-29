ديوان المحاسبة يعزز التعاون مع الأجهزة الرقابية العالمية

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك برئيس مكتب المراجعة الوطني الإنكليزي جاريث ديفيز، على هامش أعمال مؤتمر الإنكوساي 2025 في شرم الشيخ.

وأكد اللقاء على بحث آفاق التعاون المشترك بين الجهازين، وتبادل المعارف والخبرات الفنية والرقابية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تطوير مجالات التواصل وتوسيع فرص التعاون المستقبلي بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وأشار ديوان المحاسبة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرصه على توطيد العلاقات مع الأجهزة الرقابية الدولية وتبادل التجارب الرائدة في مجال الرقابة على المال العام وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

رئيس ديوان المحاسبة يلتقي المراجع العام لمكتب التدقيق الوطني الصيني ويبحث آفاق التعاون الفني

التقى رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك بالمراجع العام لمكتب التدقيق الوطني بجمهورية الصين هو كاي، على هامش مؤتمر الإنكوساي الخامس والعشرين في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025.

وأوضحت اللقاءات أنها الأولى من نوعها بين الطرفين، حيث تم خلال المناقشات بحث سبل فتح قنوات للتعاون الفني وتبادل الخبرات المهنية في مجالات العمل الرقابي والتدقيق، بالإضافة إلى التطرق لإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجهازين لتعزيز علاقة مؤسسية بناءة تسهم في تطوير القدرات وتعزيز العمل المشترك في مجالات الحوكمة والشفافية.